Доходы предприятий отрасли связи Украины выросли на 2,2%

Доходы предприятий отрасли связи Украины от оказанных услуг в январе-сентябре 2011 года выросли на 2,2% по сравнению с январем-сентябрем 2010 года и составили 37 млрд. 363,3 млн. грн. (с НДС).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном службе статистики Украины.

За указанный период доходы предприятий отрасли связи от предоставленных услуг населению составили 13 млрд. 708,8 млн. грн., что на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Лидерами по доходам в отрасли в январе-сентябре 2011 года являются операторы сотовой мобильной связи - доходы операторов от этого вида связи в январе-сентябре 2011 года составили 23 млрд. 73,9 млн. грн. (рост на 1,8%), из них 7 млрд. 191,7 млн. грн. получены за услуги сотовой мобильной связи, оказанные населению (рост – 5,7%).

На второй позиции в отраслевом рейтинге по объемам доходов за отчетный период находится компьютерная связь. Объем доходов от услуг по результатам января-сентября 2011 года вырос на 14,3% и составил 3 млрд. 501,1 млн. грн., из них 1 млрд. 954,3 млн. грн. составили доходы от услуг населению (рост на 19,1%). При этом доходы предприятий связи, полученные в этом виде связи только от услуг доступа в Интернет, составили за отчетный период 3 млрд. 149,7 млн. грн. (рост – 14,5%), из них 1 млрд. 950 млн. грн. – населению (рост – 19,1%).

Объем доходов от услуг местной телефонной связи за отчетный период составил 3 млрд. 344,5 млн. грн. При этом объем доходов от услуг местной городской телефонной связи в январе-сентябре 2011 года составил 3 млрд. 116,2 млн. грн. (из них населению – 2 млрд. 48,6 млн. грн.), что на 2,4% меньше (для населения – меньше на 1,4%), чем за аналогичный период 2010 года. Объем доходов от услуг местной сельской телефонной связи в январе-сентябре 2011 года составил 228,3 млн. грн. (из них населению – 202,6 млн. грн.), что на 1,5% больше (для населения – больше на 1,5%), чем за январь-сентябрь 2010 года.

Объем доходов от услуг междугородной и международной телефонной связи в январе-сентябре 2011 года составил 2 млрд. 661,1 млн. грн. (из них 695,2 млн. грн. – от предоставления услуг населению). Объем доходов в этом виде связи в январе-сентябре 2011 года снизился на 9% (от услуг населению – падение на 45,2%) по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Пятую строчку в отраслевом рейтинге занимает почтовая связь. Объем доходов от услуг почтовой связи в январе-сентябре 2011 года вырос по сравнению с доходом в январе-сентябре 2010 года на 5,1% и составил 2 млрд. 244,5 млн. грн., из них населению было предоставлено услуг на сумму 414,4 млн. грн. (рост на 3,9%).

Доход предприятий отрасли связи от услуг передачи и приема телевизионных и радиопрограмм (радиосвязи) в январе-сентябре 2011 года составил 1 млрд. 541,9 млн. грн., что на 8,5% превысило показатель за аналогичный период 2010 года, при этом доходы предприятий от услуг кабельного телевидения составили 1 млрд. 92,5 млн. грн. (из них населению – 1 млрд. 65,5 млн. грн.), что на 8% больше, чем за январь-сентябрь 2010 года.