Список наиболее посещаемых Интернет-ресурсов в Украине возглавил Google

Список 25 наиболее посещаемых Интернет-ресурсов (доменов) пользователями Интернет в Украине в сентябре 2011 года возглавил Google.

Об этом сообщили УНИАН в Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ).

Согласно сообщению, рейтинг наиболее посещаемых ресурсов составлен по данным исследования компании InMind, выполняемого по заказу ИнАУ.

По данным исследования, среднее значение дневной доли аудитории за сентябрь (среднедневная доля) google составило 63% посетителей. Далее в рейтинге расположились домены: vkontakte (среднедневная доля – 63%), mail.ru (47%), yandex (41%), odnoklassniki (34%), youtube.com (19%). У остальных доменов среднедневная доля составила менее 19%.

В рейтинге доменов, ранжированных по охвату пользователей в сентябре (доле людей среди целевой аудитории, которые посещали ресурс, по крайней мере, один раз за сентябрь) также лидировал google. На долю этого ресурса пришлось 80% пользователей. На втором месте в этом рейтинге домен vkontakte (77%), далее следуют: mail.ru (76%), yandex (71%), youtube.com (63%), wikipedia.org (59%) и odnoklassniki (52%). У остальных Интернет-ресурсов охват составляет менее 50% аудитории.

Следует учитывать, что в исследовании ресурсы google.com.ua, google.com, google.ru и другие были объединены в ресурс google. Также были объединены: Yandex.ua, yandex.ru, ya.ru - в yandex; Odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua - в odnoklassniki; Vkontakte.ru, vk.ru - в vkontakte.

Справка УНИАН. Источник данных – исследование Opinion Software Media - проект медиаизмерения Интернет-аудитории Украины, основанный на user-centric подходе. Методология исследования основана на работе постоянно действующей репрезентативной панели Интернет-пользователей. Панель репрезентирует Интернет-пользователей всей Украины в возрасте 15 лет и старше. Ее дизайн основан на данных ежеквартальных установочных исследований населения Украины, которые проводятся оффлайн.