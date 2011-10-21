ХСЗ построит танкер для мальтийского заказчика

ПАО «Херсонский судостроительный завод» построит танкер для группы мальтийских компания SVL.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии Херсона.

Проект судна RSТ27 разработан Морским инженерным бюро (м. Одесса).

Судно рассчитано на одновременную перевозку 2-х сортов грузов.

В частности, танкер будет предназначен для смешанной (река-море) транспортировки наливом сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе бензина, без ограничения по температуре воспламенения, с обеспечением перевозки груза с поддержкой температуры 60°С.

Габаритная длина судна — 140,85 м, ширина - 16,86 м, высота борта — 6 м. При осадке 3,6 метра в реке дедвейт составляет 5,38 тыс. т, при осадке 4,2 метра в море дедвейт — 6,98 тыс. т.

По мнению мэра Херсона Владимира САЛЬДО, который принял участие в сегодняшней торжественной закладке судна, заказ такого масштаба уникален и является первым за 20 лет Независимости Украины не только для Херсонского судостроительного, а и для всех отечественных предприятий отрасли.

Справка УНИАН. Херсонский судостроительный завод основан в 1951 г. Основными видами его деятельности являются строительство и ремонт судов, производство металлоконструкций, обработка металла. Объем производства и услуг за 8 месяцев 2009 г. на ХСЗ составил 255,7 млн. грн., что на 17,5% больше аналогичного периода 2008 г.

В 2004 г. группа компаний «Старт» приступила к разработке концепции судостроительного субхолдинга в стратегическом партнерстве с Херсонским судостроительным заводом. В 2008 г. инвестиционная компания «Смарт-холдинга» Energees Investments получила разрешение Антимонопольного комитета Украины на приобретение пакета акций ХСЗ.