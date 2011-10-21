Гавана. Между Киевом и Гаваной будет открыто прямое авиасообщение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая на украинско-кубинском бизнес-форуме, который открылся сегодня в Гаване.

По его словам, ожидаемое открытие в следующем году прямого авиасообщения между Киевом и Гаваной позволит активизировать взаимодействие деловых кругов двух государств, осуществлять туристический обмен, укреплять связи украинского и кубинского народов.

«Убежден, что традиционные отношения дружбы и взаимопонимания между нашими странами будут и в дальнейшем залогом плодотворного двустороннего сотрудничества», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины находится с государственным визитом в Республике Куба.