В Донецкой области в результате наезда автомобиля пострадали 11 человек
14:22, 22 октября 2011Транспорт/Связь
1
В Донецкой области в результате наезда легкового автомобиля пострадали 11 человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 21 октября, в 14 часов вблизи г. Горловка на автодороге Горловка-Майорск.
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на пассажиров из рейсового автобуса, которые находились на обочине дороги из-за ремонта автобуса. В результате пострадали 11 человек, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter