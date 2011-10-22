В Донецкой области в результате наезда автомобиля пострадали 11 человек

В Донецкой области в результате наезда легкового автомобиля пострадали 11 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 21 октября, в 14 часов вблизи г. Горловка на автодороге Горловка-Майорск.

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на пассажиров из рейсового автобуса, которые находились на обочине дороги из-за ремонта автобуса. В результате пострадали 11 человек, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.