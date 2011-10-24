В Днепропетровской области грузоперевозки выросли на 3,3%

В Днепропетровской области за январь-сентябрь 2011 г. объем грузоперевозок вырос относительно аналогичного периода 2010 г. на 3,3% - до 77,9 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Грузооборот за указанный период увеличился на 16,2% и составил 29,4 млрд. т/км.

Железнодорожным транспортом за январь-сентябрь доставлено 69,7 млн. тонн грузов, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2010 г. При этом грузооборот вырос на 17,7% – до 27,84 млрд. т/км.

Юридическими и физическими лицами-предпринимателями, на коммерческой основе работающими на рынке автомобильного транспорта, перевезено 7,71 млн. тонн грузов, что на 7,7% больше показателя за январь-сентябрь 2010 г. Объем грузооборота сократился на 4,9% - до 1,48 млрд. т/км.

Авиационный транспорт региона сократил относительно 9 месяцев 2010 г. объемы перевозок на 31,4% - до 1,7 тыс. тонн грузов. Грузооборот авиации уменьшился на 20,7% и составил 9,9 млн. т/км.

Объемы грузоперевозок водным транспортом региона сократились относительно января-сентября 2010 г. на 13,6% - до 447,9 тыс. тонн. Грузооборот уменьшился на 24,1% - до 38,6 млн. т/тонн

Объемы пассажирских перевозок в Днепропетровской области за январь-сентябрь т.г. выросли на 1,4% - до 444,9 млн. человек. Общий пассажирооборот за указанный период составил 7,7 млрд. пасс./км, что на 2,8% меньше, чем в январе-сентябре 2010 г.

Железнодорожным транспортом региона перевезено более 28,4 млн. пассажиров, что на 1% больше показателя за январь-сентябрь 2010 г.

Пассажирооборот вырос на 1,7% и составил 2,87 млрд. пасс./км. Автомобильным транспортом перевезено более 248 млн. пассажиров, что на 3,3% меньше, чем по итогам января-сентября 2010 г. Пассажирооборот сократился на 3% - до 3,31 млрд. пасс./км.

Авиационным транспортом региона за 9 месяцев т.г. перевезено 492,9 тыс. пассажиров – на 16,8% меньше, чем по итогам аналогичного периода 2010 г. Авиапассажирооборот сократился на 42,5% и составил 352,7 млн. пасс./км.

Справка УНИАН. В Днепропетровской области за 2010 г. объем грузоперевозок вырос относительно 2009 г. на 15,5% - до 101,409 млн. тонн. Объем пассажирских перевозок сократился на 6,4% - до 594 млн. человек.