«Укрзализныця» с начала года перевезла более 9,5 млн. тонн зерновых

С начала года железные дороги Украины перевезли 9 млн. 518 тыс. тонн зерновых грузов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре «Укрзализныци».

В частности, 6,5 млн. тонн перевезено на экспорт, во внутреннем сообщении перевезено 2,9 млн. тонн зерна.

При этом Донецкая железная дорога перевезла 312,5 тыс. тонн, Приднепровская - 975,1 тыс. тонн, Южная - перевезла 1 млн. 922,6 тыс. тонн, Юго-Западная железная дорога — 2 млн. 530,8 тыс. тонн, Львовская - 486,5 тыс. тонн , Одесская — 3 млн. 290,9 тыс. тонн зерна.

Основные виды зерновых грузов: пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника.

По состоянию на 20 октября на припортовых станциях, портовых элеваторах и зерноперевалочных комплексах, на пути следования к ним находилось 16 тыс. 365 загруженных зерновозов.

Справка УНИАН. В целом инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет 11 579 вагонов.