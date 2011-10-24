ЮЗЖД отобрала 42 волонтера для информационных услуг гостям Евро-2012

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) провела конкурс по отбору волонтеров, которые будут предоставлять комплекс информационных услуг в пассажирских поездах железной дороги для гостей финальной части чемпионата по футболу.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, на рассмотрение комиссии были переданы более 65 заявлений от студентов Киевского Государственного экономико-технологического университета транспорта, членами комиссии были отобраны 42 кандидата.

Волонтеры будут помогать иностранным гостям во время общения с проводниками, а также предоставлять вспомогательную справочную информацию, сотрудничать с волонтерами чемпионата Евро-2012. Работать волонтеры будут на протяжении проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

В рамках подготовки к чемпионату отбор претендентов осуществлялся в соответствии с квалификационными требованиями, которые предусматривают знание английского, немецкого языков и этикета.

Работать волонтеры будут на территории Украины в поездах, которые будут курсировать между столицей и городами Чоп, Трускавец, Ужгород, Берлин, Варшава.