В Луганской области грузоперевозки выросли на 15,6%

В Луганской области в январе-сентябре 2011 г. перевезено 29,7 млн. т грузов, что на 15,6% больше, чем в январе-сентябре 2010 г.

Об этом УНИАН сообщает Главное управление статистики в Луганской области.

Согласно сообщению, грузооборот увеличился на 12,3% и составил 3829,4 млн. т/км. Грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 0,5%, автомобильного - на 24,7%.

Железнодорожным транспортом области за январь-сентябрь 2011 г. перевезено 19,7 млн. т грузов, что на 3,7% больше объема перевозок в январе-сентябре 2010 г.

Отправление строительных материалов выросло на 31,1%, черных металлов - на 29,6%, химических и минеральных удобрений - на 29,3%, нефти и нефтепродуктов - на 6,9%. В то же время перевозки цемента уменьшились в 8,3 раза, зерна и продуктов перемола - в 2,2 раза, лесных грузов - на 27,6%, кокса - на 18,8%, каменного угля - на 6,9%, лома черных металлов - на 5,5%. Грузооборот увеличился на 0,5% и составил 1759,5 млн. т/км.

Предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) доставлено заказчикам 10,0 млн. т грузов, что в 1,5 раза больше, чем в январе-сентябре 2010 г. Грузооборот составил 2069,9 млн. т/км и увеличился на 24,7% по сравнению с январем-сентябрем 2010 г.

Услугами пассажирского транспорта в области в январе-сентябре 2011 г. воспользовались 187,3 млн. пассажиров, что на 5,8% меньше, чем в январе-сентябре 2010 г. За этот период выполнена пассажирская работа в объеме 2435,5 млн. пасс./км, что на 8,6% меньше по сравнению с январем-сентябрем 2010 г.

Железнодорожным транспортом предоставлено услуг 8,4 млн. пассажиров, что на 1% меньше, чем в январе-сентябре 2010 г. Объем отправленных пассажиров автомобильным транспортом за январь-сентябрь 2011 г. составил 103,1 млн. и против января-сентября 2010 г. уменьшился на 16,8%. Перевозка пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей по сравнению с январем-сентябрем 2010 г. уменьшилась на 20,6%. Городским электрическим транспортом в январе-сентябре 2011 г. перевезено 75,6 млн. пассажиров, что на 14,0% больше по сравнению с январем-сентябрем 2010 г.