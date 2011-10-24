Иранская Iran Khodro планирует поставить в Украину 20 тыс. автомобилей

Крупнейший автопроизводитель в Иране и на Ближнем Востоке - компания Iran Khodro Company (IKCO) планирует в 2012 году поставить в Украину 20 тыс. автомобилей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил специалист по международным отношениям компании Iran Khodro Мохаммад Ладжеварди КАШИ в ходе специализированной выставки Исламской республики Иран в Украине, которая проходит в Киеве 18-24 октября.

По его словам, в период 2005-2009 гг. компания поставила в Украину около 6 тыс. автомобилей семейства Samand.

«Компания Iran Khodro намерена провести переговоры с украинскими компаниями с целью расширения присутствия в Украине», – добавил М.Л. КАШИ.

Он также отметил, что украинские потребители довольны уровнем и качеством сервисных услуг, добавив, что в настоящее время гарантийный срок на автомобили Samand в Украине составляет 3 года или 100 тыс. км пробега.

Справка УНИАН. Промышленная группа Iran Khodro является крупнейшим автопроизводителем в Иране и на Ближнем Востоке и имеет полувековой опыт в производстве легковых и коммерческих машин. За 2010 год компания выпустила 760 тыс. автомобилей и в этом году планирует произвести 860 тыс. единиц.

IKCO презентовала в прошлом году два новых автомобиля - Dena и Runna, из которых Runna в текущем году и Dena в следующем году поступят в продажу в Иране и позже будут экспортироваться в другие страны.

Эксклюзивным дистрибьютором Iran Khodro в Украине является ООО «Мегатранс» (г. Харьков).