На железных дорогах не будет сокращений в связи с изменением маршрутов поездов — Козак

Генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК заверил трудовой коллектив железнодорожной отрасли, что в связи с изменениями в формировании маршрутов никаких кадровых увольнений не будет.

Об этом УНИАН сообщает пресс-центр «Укрзализныци».

«Железнодорожная отрасль всегда требует высококвалифицированных кадров. Ежегодно мы трудоустраиваем молодежь и стараемся удержать опытных работников. Сегодня отрасль стоит на пороге многих изменений в различных ее секторах, которые у некоторых работников могут вызвать тревогу за собственное рабочее место. Хочу успокоить представителей пассажирского сектора: ни один работник в связи с изменениями подхода к формированию маршрутов не будет уволен», - подчеркнул генеральный директор «Укрзализныци».

Согласно сообщению, он провел несколько встреч с членами Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины, в ходе которых сообщил, что все, кто обслуживает маршруты пассажирских поездов, даже в условиях изменений и в дальнейшем останутся работать в железнодорожной отрасли. Кроме того, по его словам, перепрофилирование кадров будет осуществляться за счет железных дорог Украины.

При этом гендиректор лично будет контролировать, чтобы никаких увольнений работников пассажирского сектора не произошло. В случае возникновения каких-либо недоразумений по этому вопросу в ведомстве просят обращаться по телефону приемной генерального директора (465-00-10) и инспекции по контролю при генеральном директоре (465-02-90).

При этом В.КОЗАК просит работников отрасли не поддаваться панике и не реагировать на провокации людей, которые не представляют трудовой коллектив железнодорожников.

Напомним, железные дороги для минимизации убыточности пассажирских перевозок в ноябре т.г. внесут изменения в расписание движения ряда пассажирских поездов и пригородных поездов. В частности, некоторые маршруты отменят, периодичность курсирования некоторых сократят. В связи с этим от железнодорожников звучали опасения относительно возможных сокращений.