В Винницкой области за 9 месяцев грузоперевозки возросли на 24%

В Винницкой области за 9 месяцев 2011 года объем грузоперевозок вырос на 24,1%, пассажироперевозок – уменьшился на 2,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Об этом сообщает Главное управление статистики в Винницкой области.

В частности, с начала года перевезено 11,822 млн. тонн грузов, из них 8,858 млн. тонн перевезено железнодорожным транспортом и 2,965 млн. тонн – автомобильным.

Объемы перевозок железнодорожным транспортом увеличился на 23,5%, автомобильным – на 26%. Грузооборот за 9 месяцев увеличился на 11,6%.

За отчетный период транспортным комплексом Винницкой области было перевезено 181,8 млн. пассажиров, что на 2,4% меньше, чем за 9 месяцев 2010 года. В том числе, перевозки железнодорожным транспортом сократились на 4,8% - до 23,7 млн. пассажиров, автомобильным – 1,1% - до 73,93 млн. пассажиров, троллейбусным – на 5,1% - до 43,999 млн. пассажиров, трамваями - на 0,1% - до 40,158 млн. пассажиров. Пассажирооборот за 9 месяцев, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года увеличился на 0,3%.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области за 8 месяцев 2011 года грузоперевозки возросли на 26,7%, пассажироперевозки – сократились на 1,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.