«Укрзализныця» за 9 месяцев взыскала с безбилетчиков 17 тыс. грн. штрафа

За 9 месяцев 2011 года «Укрзализныця» проверила 819 поездов, в результате чего выявлено 627 безбилетных пассажиров, с которых взыскано около 17 тыс. грн. штрафов.

Об этом УНИАН сообщает пресс-центр ведомства со ссылкой на заместителя начальника Инспекции по контролю обслуживания пассажиров на вокзалах и поездах «Укрзализныци» Вячеслава МИХЕДА.

Согласно сообщению, 190 пассажиров были высажены из поездов за отказ платить тариф за проезд и штраф.

В связи с этим «Укрзализныця» призывает граждан пользоваться услугами билетных касс, чтобы не платить больше.

Согласно сообщению, кроме проверок наличия билета, Инспекцией по контролю обслуживания пассажиров на вокзалах и поездах УЗ также проверяются поездные бригады на предмет выявления таких нарушений, как перевозки избыточного багажа, несоблюдение санитарно-технического состояния вагонов, температурного режима. По данным В.МИХЕДА, в текущем году было зафиксировано около тысячи нарушений со стороны работников железных дорог, причем львиная доля из них - более 700 случаев - нарушения, совершенные проводниками и начальниками поездов.

Как отмечают в «Укрзализныце», по вопросам обслуживания в поездах и на вокзалах пассажиры могут обращаться по телефону (044) 465-1-465.

Справка УНИАН. Согласно Кодексу Украины об административных нарушениях штраф за безбилетный проезд составляет десятикратную стоимость перевозки. Пассажир, не имеющий документов на право поездки, должен уплатить штраф и стоимость перевозки от пункта посадки до пункта назначения. В случае отказа пассажир высаживается из поезда на ближайшей остановке.