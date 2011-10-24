ПЖД объявила тендер на строительство железнодорожного моста
ГП "Приднепровская железная дорога" объявила открытые торги на выполнение рабочего проекта: "Строительство железнодорожного внеклассного моста 109 км перегона Кривой Рог - Кривой Рог Западный".
Текст документа размещен на сайте "Государственные закупки".
Согласно сообщению, работы должны быть проведены до декабря 2012 года.
Заявки от участников принимаются до 29 ноября т.г., в этот же день состоится открытие предложений.
Справка УНИАН. ГП «Приднепровская железная дорога» ежегодно перевозит более 227 млн. тонн грузов и 90 млн. пассажиров.
Эксплуатационная сеть пути ПЖД составляет более 3200 км, что составляет около 15% общегосударственной железнодорожной сети. Магистраль отправляет на внутренний и внешний рынки 85% железорудного сырья, более 50% проката черных металлов.
ПЖД входит в международный транспортный коридор Европа-Азия.