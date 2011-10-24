Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей заявляет о взаимопонимании с руководством УЗ

Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины заявил о полном взаимопонимании с руководством «Укрзализныци» в решении социальных вопросов. Об этом сообщает официальный сайт профсоюза.

Согласно сообщению, сейчас не существует никаких оснований для возмущения и панических настроений среди железнодорожников.

«Учитывая провокационные настроения, которые преднамеренно распространяются среди железнодорожников, в том числе и по чисто политическим соображениям, Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины строит взаимоотношения с «Укрзализныцей» на принципах социального диалога и не видит оснований для возмущения и панических настроений среди железнодорожников», - отмечается в сообщении.

При этом Совет профсоюза заявляет, что на сегодня любые призывы об участии в акциях протеста, которые осуществляются организациями и отдельными лицами, не имеют никаких оснований и соответствующих полномочий трудовых коллективов на осуществление таких функций. По мнению профсоюза, все проблемы должны решаться в правовом поле в рамках Отраслевого соглашения, действующего законодательства путем переговоров и достижения определенных договоренностей.

Как отмечается в сообщении, на неоднократных встречах профсоюза с генеральным директором «Укрзализныци» Владимиром КОЗАКОМ достигнута договоренность о том, что ни один работник подразделений «Укрзализныци» не будет уволен по сокращению штата, в отрасли найдется работа для всех. Железная дорога берет на себя ответственность и расходы, связанные с необходимостью переподготовки и трудоустройства сотрудников в случае необходимости.

Кроме того, в сообщении отмечается, что 1 ноября 2011 года Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины «Укрзализныця» и Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины планируют подписать совместное постановление в рамках Отраслевого соглашения по сохранению существующих отраслевых льгот и социальных гарантий железнодорожников.

Как сообщал УНИАН, железные дороги для минимизации убыточности пассажирских перевозок в ноябре т.г. внесут изменения в расписание движения ряда пассажирских поездов и пригородных поездов. В частности, некоторые маршруты отменят, периодичность курсирования некоторых сократят. В связи с этим, в СМИ звучали опасения относительно возможных сокращений на дорогах и говорилось о возможных забастовках.

Генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК после этого заверил трудовой коллектив, что в связи с изменениями в формировании маршрутов пассажирских поездов никаких кадровых увольнений не будет. Он сообщил, что все, кто обслуживает маршруты пассажирских поездов, даже в условиях изменений, и в дальнейшем останутся работать в железнодорожной отрасли. При этом гендиректор лично будет контролировать, чтобы никаких увольнений работников пассажирского сектора не произошло.