ОЖД отменила курсирование 4 поездов из-за убытков на более 650 млн. грн.

Одесская железная дорога за 9 месяцев текущего года, по оперативным данным, понесла убытки на сумму 657 млн. 500 тыс. грн., в том числе от пассажирских перевозок в дальнем сообщении – на сумму 485 млн. 300 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в ОЖД.

Как отмечается в сообщении, для снижения эксплуатационных расходов и уменьшения убыточности пассажирских перевозок в 4-м квартале 2011 года железнодорожники вынуждены отменить 4 беспересадочных вагона и 4 пассажирских поезда, которые являются наиболее убыточными. Кроме этого, изменилась периодичность курсирования одного из прицепных вагонов, который теперь курсирует не ежедневно, а по нечетным числам.

В частности, теперь поезд № 396/395 сообщением Одесса-Киев, который курсировал ежедневно, будет отправляться из Одессы по четным числам, а из Киева - по нечетным. Как подчеркивают на ОЖД, это ни в коем случае не повлияет на возможность пассажиров добраться до столицы Украины или вернуться домой, поскольку в обычном режиме курсируют еще 3 поезда № 9/10, № 106/105, № 124/123 сообщением Одесса-Киев/Киев-Одесса.

Согласно сообщению, работа по изучению пассажиропотока продолжается постоянно для того, чтобы вовремя при необходимости включать в состав поездов дополнительные вагоны. Например, сейчас рассматривается возможность включить в схему поезда № 62/61 Николаев-Москва беспересадочные вагоны Херсон-Москва.

На ОЖД напоминают, что пассажиры могут выбрать для поездки на небольшое расстояние автомобильный транспорт (автобус, маршрутное такси), который сегодня является основным конкурентом железной дороги, практически за ту же стоимость билета. Также пассажиры могут воспользоваться услугами железнодорожного транспорта в пригородном сообщении.

Как сообщают на ОЖД, высокие эксплуатационные расходы железной дороги, в частности, стоимость разгона, торможения и простоя локомотива на станциях, которые не компенсируются стоимостью проезда пассажира на короткое расстояние, является основной причиной убыточности пассажирских перевозок.

Согласно сообщению, мониторинг пассажиропотока показал, что процент пассажиров, путешествующих по железной дороге от начальной до конечной остановки, в большинстве случаев не достигает даже 10%, то есть, пассажирский поезд прибывает на конечную станцию практически пустым. Например, в поезде № 396/395 сообщением Одесса-Киев в среднем при общей населенности поезда 87% (714 пассажиров) на конечную станцию прибывают лишь 130 пассажиров, поскольку в целом пассажиры пользуются поездами дальнего следования как пригородным транспортом.

Как подчеркивают на ОЖД, европейская модель перевозок пассажиров предусматривает курсирование пассажирских поездов только на тех на маршрутах, где имеется высокий процент населенности вагонов на всем пути следования поезда, то есть пассажир садится на начальной остановке, а выходит на конечной.

Напомним, ЛЖД также отменила курсирование и изменила периодичность курсирования ряда пассажирских и пригородных поездов из-за чрезвычайной убыточности и невозможности обновлять подвижной состав.

Как обещают в «Укрзализныце», никаких кадровых увольнений не будет в связи с изменениями в формировании маршрутов пассажирских поездов. По словам гендиректора "УЗ" Владимира КОЗАКА, все, кто обслуживает маршруты пассажирских поездов, даже в условиях изменений, и в дальнейшем останутся работать в железнодорожной отрасли. При этом гендиректор лично будет контролировать, чтобы никаких увольнений работников пассажирского сектора не произошло.