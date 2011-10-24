В Украине объявлен конкурс "Инновационный прорыв" на лучший IT-проект в различных технологических направлениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня шла речь в Киевской городской государственной администрации на круглом столе "Инновационный прорыв-2011. Год информационных технологий".

"Мы, как городская власть, поддерживаем эту инициативу, поскольку IT-технологии применимы во всех отраслях городского хозяйства - в жилищно-коммунальном хозяйстве, энергосбережении, дорожном направлении, в рекламе. И мы готовы вместе с участниками конкурса реализовать важные для Киева проекты", - сказал заместитель главы КГГА Руслан КРАМАРЕНКО.

Конкурс, организованный компанией Global Management Challenge и деловым еженедельником "Эксперт-Украина", в этом году проходит под эгидой основателя компании "Инком" Александра КАРДАКОВА при поддержке КГГА. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 октября 2011 года.

"В конкурсе будет два вида призового фонда. Формальный - поездка в Силиконовую долину (США), и реальный - автор-разработчик проекта во время своей презентации найдет себе потенциального партнера", - сообщил А.КАРДАКОВ.