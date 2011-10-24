ЛЖД заявляет об обоснованности цены закупки металлических урн по тендеру

Львовская железная дорога заявляет об обоснованности цены закупки металлических урн по тендеру.

Об этом говорится в официальном разъяснении ЛЖД относительно тендера.

Как отмечается в сообщении, ЛЖД в рамках подготовки к приезду большого количества гостей в этом и следующем годах, приняла решение на вокзале и привокзальной площади установить мусорные урны, аналогичные по качеству и внешнему виду с установленными в городе Львове. В связи с этим, 13 сентября этого года, согласно действующему законодательству, были проведены открытые торги на закупку городских чугунных мусорных урн. На тендер поступило два предложения: ЧП «Торговый дом «Литейщик» и ООО «Литейный завод». При этом цена за урну у ООО «Литейный завод» составляла 5250,00 грн. (с НДС), а у «Торгового дома «Литейщик» - 5500,00 грн. (с НДС). По результатам рассмотрения и оценки предложений с ООО «Литейный завод» заключен договор поставки на общую сумму 1 млн. 50 тыс. грн. (с НДС). При этом проведены переговоры по снижению цены и достигнута договоренность о том, что цена за единицу товара составит 5100,00 грн. (с НДС).

По данным ЛЖД, кроме этого, урны изготовят частично из давальческого сырья (металлолома чугунного), что отразится и на цене, которая в конечном расчете составит 4560,00 грн. (с НДС).

Как подчеркивается в сообщении, вес чугунной урны будет равен 270 кг и цена, по которой ЛЖД, согласно договору, намерена их закупить, является вполне обоснованной. «Подорожание металла по сравнению с 2009 годом в 1,6 раза привело к ситуации, когда готовые изделия тоже существенно выросли в цене. Согласно заключению Торгово-промышленной палаты, цена, по которой железная дорога закупает мусорники, соответствует средне-рыночной», - отмечается в сообщении. При этом ЛЖД призывает СМИ не искать в закупке политического подтекста и сенсаций.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация относительно тендера ЛЖД, по которому она приобрела 200 мусорных урн, стоимостью свыше 5 тыс. грн. каждый.