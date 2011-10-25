В Черкасской области в результате ДТП заживо сгорели четыре человека

В Черкасской области в результате дорожно-транспортного происшествия в автомобиле сгорели четыре человека.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды Управления МЧС Украины в Черкасской области, ДТП произошло 24 октября около 4 утра возле села Моринцы Звенигородского района.

Водитель автомобиля “Toyota Camry” не справился с управлением, в результате чего автомобиль слетел в кювет, где врезался в дерево и загорелся. Четыре человека - водитель и три пассажира, которых зажало внутри салона, сгорели заживо, не сумев выбраться из поврежденного автомобиля.

По последней информации, среди погибших в ДТП была 23-летняя киевлянка и трое жителей села Моринцы: 44-летний водитель, 18-летняя студентка 1-го курса Национальной академии внутренних дел Киева, а также 14-летний подросток.

Водитель «Toyota Camry» спешил на автовокзал в город Звенигородка, чтобы успеть на маршрутный автобус в Киев. В столицу должны были ехать девушки, которые приезжали в село на крестины. Водитель – местный бизнесмен из Моринцев. Одна из погибших - его кума. Погибший школьник – внук председателя сельсовета села Моринцы.