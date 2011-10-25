Во Львове к юбилею ЛЖД проведут международную конференцию

3-5 ноября во Львове к юбилею Львовской железной дороги проведут международную конференцию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, по случаю 150-летия ЛЖД Международная ассоциация исследования истории железной дороги и Центр городской истории Центрально-Восточной Европы проводят Международную конференцию, посвященную истории железной дороги. Мероприятие будет проходить в помещении Центра городской истории Центрально-Восточной Европы.

Как отмечается в сообщении, участие в конференции «В ожидании железной дороги: Как периферия сочеталась с центрами индустриализации» примут исследователи из западной и центральной Европы, а также из России и Беларуси, которые будут вести дискуссии на темы, как железная дорога и железнодорожный транспорт развивался в ХХ веке; сделала ли железная дорога вклад в индустриальное развитие страны?

Особое внимание будет представлено будущему Евро-2012. На конференции главный архитектор Львова Юрий Криворучко будет представлять проект по переоборудованию территории вокруг железнодорожного вокзала Львова, - информирует пресс-служба.

Справка УНИАН. Львовская железнодорожная магистраль - старейшая в Украине. Первый пассажирский поезд из четырех вагонов под названием «Ярослав» прибыл из Перемышля во Львов 4 ноября 1861 г. В 1866 г. было проложено ветку в Черновцы, а в 1869 - в Броды.