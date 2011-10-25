КГГА привлечет инвестора для создания в метро сети Wi-Fi

В Киевском метрополитене планируется создать сеть Wi-Fi для предоставления качественных телекоммуникационных услуг пассажирам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, председатель КГГА Александр ПОПОВ соответствующим распоряжением поручил провести конкурс по привлечению инвестора.

Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» определено заказчиком выполнения строительных работ. Оно должно разработать технико-экономические показатели, возможные предпроектные предложения и согласовать их с Главным управлением транспорта и связи.

Провести конкурс должна постоянно действующая конкурсная комиссия по привлечению инвесторов к финансированию строительства, реконструкции, реставрации и т.п. объектов жилищного и нежилого назначения, незавершенного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры Киева.