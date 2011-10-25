Из госбюджета-2012 выделят 1,28 млрд. грн. на объездную дорогу в Днепропетровске - Азаров

В 2012 году из государственного бюджета планируется выделить 1,28 млрд. грн. на строительство второй очереди объездной дороги «Южный обход» вокруг Днепропетровска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, который посетил строительство.

По его словам, средства пойдут на сооружение 19,6 км дороги.

«Объездная дорога, в первую очередь, решит экологические проблемы Днепропетровска и выведет за пределы города транзитный транспортный поток», - отметил Н.АЗАРОВ.

В 2011 году из госбюджета уже выделено 810 млн. грн. на строительство первой очереди Южного обхода длиной 18 км. Этот участок будет сдан в эксплуатацию до конца текущего года.