Потери МВД от отмены техосмотра автомобилей составят около 1 млрд. грн. - Могилев

Финансовые потери Министерства внутренних дел после отмены прохождения техосмотра транспортных средств составят около 1 млрд. грн., поэтому увеличения бюджета ведомства в следующем году не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.

«Потери от ТО составили около миллиарда гривень, поэтому о значительном увеличении бюджета МВД говорить не стоит», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 5 июля приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения чрезмерного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок".

Законом отменяется обязательный технический осмотр для легковых автомобилей, которые не используются в коммерческих целях, и существенно упрощается порядок прохождения обязательного технического контроля для других транспортных средств.

Государственная автоинспекция МВД Украины отстранена от проведения обязательного технического контроля транспортных средств, и эти полномочия переданы субъектам хозяйствования.