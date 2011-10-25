Железные дороги за 9 месяцев увеличили транзитные перевозки на 13%

За девять месяцев 2011 года железными дорогами Украины перевезено 39 млн. тонн транзитных грузов, что на 13,1% больше аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает пресс-центр «Укрзализныци».

Основу транзита составили нефть и нефтепродукты - 11,9 млн. тонн, каменный уголь - 6,6 млн. тонн, руда железная и марганцевая - 8,9 млн. тонн, химические и минеральные удобрения — 4,1 млн. тонн, химикаты - 2,2 млн. тонн и черные металлы - 2,1 млн. тонн.

"В структуре основных транзитных грузов наблюдается увеличение перевозок руды, что связано с оживлением экономики. Однако наблюдается уменьшение объемов каменного угля и черных металлов. С одной стороны это связано с уменьшением спроса, с другой - с развитием портовой инфраструктуры Российской Федерации на Черном и Балтийском морях. Россияне заинтересованы в использовании собственной базы для перевалки", - отметил заместитель начальника главного коммерческого управления «Укрзализныци» Андрей МИРОШНИКОВ.

Он также отметил, что в условиях жесткой конкуренции с российскими портами тарифы на перевозку транзитных грузов украинскими железными дорогами остаются достаточно низкими. "В России даже на внутренние перевозки некоторых видов грузов тарифы выше, чем транзитом по Украине", - отметил А.МИРОШНИКОВ.

По данным ведомства, в целом за 9 месяцев железные дороги перевезли 344 млн. тонн грузов, что на 8,4% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В частности, в течение этого периода выросли объемы также внутренних перевозок - на 8,5%, экспортных - на 7,8% и импортных на 2,9%. Объем грузооборота составил 178,8 млрд. т/км, что на 11,8% больше прошлогоднего уровня.

Во внутреннем сообщении перевезено 187,9 млн. тонн грузов. Среди них преобладали каменный уголь - 69,2 млн. тонн, железная и марганцевая руды - 30,2 млн. тонн и стройматериалы - 30,8 млн. тонн.

Экспортных грузов перевезено 94,1 млн. тонн. Основу экспортного грузопотока составили железная и марганцевая руды - 25,3 млн. тонн, стройматериалы - 20,1 млн. тонн, черные металлы - 17,1 млн. тонн, зерно и продукты помола - 6,6 млн. тонн, каменный уголь - 5,5 млн. тонн, химические и минеральные удобрения - 3,2 млн. тонн, нефть и нефтепродукты - 3 млн. тонн.

При импортных перевозках основную долю грузов составили каменный уголь - 9,1 млн. тонн, нефть и нефтепродукты - 3,1 млн. тонн, железная и марганцевая руды - 2,7 млн. тонн и стройматериалы - 1,6 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии 2011 года железными дорогами Украины перевезено 224,5 млн. тонн грузов, что на 9,2% больше соответствующего периода прошлого года.

На протяжении 2010 года железные дороги Украины перевезли 432 млн. 900 тыс. тонн грузов, что на 10,6% больше, чем за 2009 год.