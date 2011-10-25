ДЖД за 9 месяцев получила свыше 340 млн. грн. убытков в пригородном сообщении

С начала года убытки от пригородных перевозок Донецкой железной дороги составили 341,8 млн. грн., что на 34,3 млн. грн. больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба ДЖД, покрытие расходов составляет лишь 6,15 %.

В целом ДЖД за 9 месяцев в пригородном сообщении перевезла 36,7 млн. человек, из них свыше 32,9 млн. (89,7 %) — пассажиров льготных категорий.

Как отмечается в сообщении, пригородные перевозки осуществляются в условиях острого недостатка финансовых ресурсов и специализированного подвижного состава.

При этом критической является ситуация с получением компенсации за льготные перевозки пассажиров. С начала года ДЖД перевезено пассажиров льготных категорий на сумму 20 млн. 905,8 тыс. грн., а компенсации получено лишь 6 млн. 132 тыс. грн. — 29,3% от необходимой суммы. В частности, льготных перевозок, заказчиком которых являются областные госадминистрации, выполнено на сумму 18 млн. 814 тыс. грн., а получено лишь 5 млн. 806,7 тыс. грн. компенсации (31%). По данным дороги, за этот период получены компенсации за льготные перевозки от Донецкой областной госадминистрации в размере 4 млн. 384,4 тыс. грн. (28,7 %); от Луганской областной госадминистрации — 1 млн. 422,3 тыс. грн. (40,3 %); от Министерства образования и науки Украины — 325,3 тыс. грн. (17,5 %); от Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта компенсации не поступают вообще.