ДЖД просит ОГА подключиться к решению вопроса обеспечения пассажиров необходимым транспортом

Донецкая железная дорога (ДЖД) просит областные государственные администрации области приобщиться к решению вопроса обеспечения пассажиров необходимым транспортом.

Как сообщает УНИАН пресс-служба дороги, в частности, ДЖД предлагает создать единую логистическую систему перевозок пассажиров для совместного решения проблемы обеспечения граждан необходимым транспортом и в нужном объеме в Донецкой и Луганской областях.

Как напоминают на дороге, парк дизель-поездов ДЖД полностью отработал свой ресурс, а износ парка электропоездов превышает 70%. При этом средств на приобретение нового подвижного состава железная дорога не имеет.

«Руководство железной дороги нацелено на выработку единой с причастными госадминистрациями позиции, направленной на обеспечение вывоза пассажиров и стабильного функционирования всех секторов транспортного рынка», - отмечается в сообщении. При этом железнодорожники призывают госадминистрации обратить внимание на эту проблему, сесть за стол переговоров в решении вопросов перевозок в пригородном сообщении, провести анализ рейсов, где дублируются железнодорожные маршруты с автобусными, а главное - решить вопрос выделения средств из областных бюджетов на приобретение и ремонт пригородного подвижного состава, что обусловлено статьей 10 Закона Украины «О железнодорожном транспорте».

«Если ситуация в пригородном сообщении не изменится к лучшему, у Донецкой железной дороги не будет другого выхода, кроме сокращения поездов», - отмечается в сообщении.

Напомним, Донецкая железная дорога является крупнейшим перевозчиком пассажиров в Донбассе. С начала года убытки от пригородных перевозок Донецкой железной дороги составили 341,8 млн. грн., что на 34,3 млн. грн. больше, чем за соответствующий период прошлого года. Покрытие расходов составляет лишь 6,15%.

Как сообщал УНИАН, с начала года ДЖД перевезла пассажиров льготных категорий на сумму 20 млн. 905,8 тыс. грн., а компенсации получила лишь 6 млн. 132 тыс. грн. — 29,3% от необходимой суммы. В частности, льготных перевозок, заказчиком которых являются областные госадминистрации, выполнено на сумму 18 млн. 814 тыс. грн., а получено лишь 5 млн. 806,7 тыс. грн. компенсации (31%). По данным дороги, за этот период получены компенсации за льготные перевозки от Донецкой областной госадминистрации в размере 4 млн. 384,4 тыс. грн. (28,7%); от Луганской областной госадминистрации — 1 млн. 422,3 тыс. грн. (40,3%).