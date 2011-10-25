ЕС намерен усилить сотрудничество в транспортной сфере со странами «Восточного партнерства»

Брюссель. Европейский Союз намерен усилить сотрудничество в транспортной сфере со странами «Восточного партнерства».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, этот вопрос обсуждался во время двухдневной встречи в Кракове вице-президента Еврокомиссии, ответственного за вопросы транспорта, Сиима КАЛЛАСА и министров транспорта стран-участниц «Восточного партнерства».

«Мы договорились сегодня со странами «Восточного партнерства» работать вместе для того, чтобы облегчить поездки для людей и обеспечить эффективную транспортировку грузов», - заявил по этому поводу С.КАЛЛАС.

В ходе заседания стороны, в частности, обозначили новые шаги, которые могут быть предприняты. Среди них – действия для более тесной интеграции транспортных рынков и улучшения совместимости инфраструктуры; планирование и создание региональных транспортных сетей для региона «Восточного партнерства», которые будут связывать его трансевропейской транспортной системой; сотрудничество с международными финансовыми институтами для финансирования проектов по улучшению связей между регионами «Восточного партнерства» и ЕС.

Как сообщал УНИАН, «Восточное партнерство» - инициатива Евросоюза, направленная на усиление сотрудничества с шестью странами-соседями ЕС, среди которых Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.

Летом этого года Еврокомиссия выступила с предложением улучшить транспортные связи между странами-членами Евросоюза и странами-соседями.