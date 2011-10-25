УЗ обязалась сохранить льготы и социальные гарантии железнодорожникам

Государственная администрация железнодорожного транспорта «Укрзализныця» взяла на себя обязательства по сохранению корпоративного пакета льгот и социальных гарантий для железнодорожников в ходе подписания Отраслевого соглашения с профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины.

Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», 1 ноября 2011 г. «Укрзализныця» и профсоюз планируют подписать совместное постановление (в рамках Отраслевого соглашения) по сохранению существующих отраслевых льгот и социальных гарантий железнодорожников.

Соглашением предусмотрена реализация ряда социальных мероприятий, направленных на повышение уровня жизни железнодорожников, создание условий для работы и полноценного отдыха.

Среди основных социальных гарантий: возможность предоставления беспроцентных займов для индивидуального, кооперативного жилищного строительства; бесплатный проезд железнодорожным транспортом согласно установленным нормам; бесплатная медицинская помощь железнодорожникам и членам их семей в отраслевых медицинских учреждениях; обязательные медицинские обследования работников за счет средств предприятий, организаций и учреждений области; проведение профилактических и оздоровительных мероприятий, направленных на восстановление трудоспособности работников по основным профессиям в отраслевых и специализированных оздоровительных учреждениях.

Для ветеранов-железнодорожников, в частности предполагается: финансовая помощь ветеранским организациям; перечисление средств благотворительным организациям и фондам по улучшению медицинского обслуживания одиноких и немощных пенсионеров; бесплатное пользование медицинскими учреждениями; материальная и иная поддержка неработающих пенсионеров.

Как отмечают в ведомстве, неотъемлемыми частями Отраслевого соглашения являются положения и правила, обеспечивающие законодательное регулирование рабочего времени, времени отдыха работников железнодорожного транспорта, предоставление льгот, компенсационных выплат за особый характер работы железнодорожников, организацию профессиональной подготовки работников.

Кроме того, отдельным разделом Отраслевого соглашения будут предусмотрены мероприятия, направленные на охрану труда работников, устранение вредных и опасных факторов производственной среды, приведение условий труда на рабочих местах к требованиям санитарно-гигиенических норм.

Отраслевое соглашение предусматривает также гарантии в деятельности профсоюзных организаций всех уровней и социальное партнерство.

Справка УНИАН. Отраслевое соглашение между Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины и профсоюзами является основным отраслевым документом, устанавливающим минимальные и обязательные отраслевые нормы по оплате и условиях труда, льготы, трудовые и социальные гарантии. По общей договоренности между «Укрзализныцей» профсоюзами на протяжении действия нынешнего Отраслевого соглашения вносились изменения и дополнения, направленные на улучшение трудовых и социальных гарантий, условий труда и т.д., вызванные изменениями в законодательстве и другими нормативно-правовыми актами Украины.