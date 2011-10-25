Азаров: до 2015 года в Днепропетровске будет завершено строительство метро

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заверяет, что до 2015 года в Днепропетровске будет завершено строительство метрополитена и объездной дороги вокруг областного центра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Днепропетровске в ходе рабочей поездки.

«До 2015 года мы достроим эти объекты в том варианте, который сегодня представил губернатор области», - сказал премьер-министр.

По словам Н.АЗАРОВА, правительство даст государственные гарантии под получение Днепропетровском свыше 232 млн. евро кредита от Европейского банка реконструкции и развития на строительство трех станций метрополитена.

Премьер-министр отметил, что указанные объекты в Днепропетровске могли бы строиться быстрее, если бы Украине не надо было отдавать многомиллиардные долги, заимствованные бывшим правительством.

***Днепропетровский метрополитен состоит только из одной линии - Центрально-Заводской, на которой построены шесть станций. Начальным проектом предусматривалось сооружение линии длиной 11,8 км с девятью станциями. На сегодняшний день длина линии метрополитена - 7,8 км. Время движения в один конец составляет 14 минут.