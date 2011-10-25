Задолженность по компенсациям НДС международным автоперевозчикам - 1 млрд. грн.

Задолженность по компенсациям налога на добавленную стоимость (НДС) международным автоперевозчикам Украины составляет около 1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил президент Ассоциации международных автоперевозчиков Украины Леонид КОСТЮЧЕНКО в ходе круглого стола "Стратегические направления развития транспортной отрасли Украины в послекризисный период".

По его словам, перевозчики испытывают проблемы, так как из-за отсутствия в Украине производителей автомобилей, которые могут быть использованы при международных автоперевозках, они вынуждены закупать их за рубежом.

«Если вы не предложили в Налоговом кодексе, то давайте налоговые каникулы на 5-10 лет, сделать нулевую ставку по НДС, и тогда мы сможем обновлять в необходимом количестве подвижной состав», - отметил Л.КОСТЮЧЕНКО.

Как сказал он, Украина имеет свыше 30 тысяч автомобилей, которые занимаются международными перевозками. «При нашем потенциале Украина должна иметь, минимум, 70 тысяч автомобилей», - добавил Л.КОСТЮЧЕНКО.