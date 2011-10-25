Инвесторам предложат построить в Киеве 79 паркингов

В перечень объектов, которые нуждаются в привлечении инвестиций, включен проект строительства 79 паркингов в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, такое решение было принято на заседании постоянно действующей конкурсной комиссии по привлечению инвесторов к финансированию строительства, реконструкции, реставрации объектов жилищного и нежилого назначения, незавершенного строительства, инженерно-транспортной инфраструктуры города.

По словам председателя комиссии, заместителя председателя КГГА Руслана КРАМАРЕНКО, город уже определил 79 земельных участков, где инвестор должен построить современные паркинги – 15 в центральной части города, 7 – возле станций метрополитена и 57 - в районах жилищной застройки. Предусмотрено, что будут возводить эти объекты за средства инвесторов и с привлечением средств КП «Киевтранспарксервис».

«По предварительным оценкам, только в центре города будет построено до 4 тысяч машиномест. Благодаря строительству этих паркингов мы сможем полностью убрать автомобили с тротуаров и обочин в центре города и значительно улучшить ситуацию во дворах, где сегодня даже детские площадки заставлены автомобилями. В центре города предусматривается строительство подземных, а в районах жилищной застройки – многоуровневых наземных паркингов», – сообщил Р.КРАМАРЕНКО.