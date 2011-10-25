МТСБУ лишило «Инвестсервис» права заключать договора «Зеленая карта»

Моторное (Транспортное) Страховое Бюро Украины лишило страховую компанию «Инвестсервис» права заключать международные договора «Зеленая карта».

Об этом говорится в сообщении МТСБУ, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на общем собрании полных членов МТСБУ 21 октября 2011 г.

В сообщении указывается, что данное решение было принято в связи с неоднократным нарушением СК «Инвестсервис» условий Договора о сотрудничестве между МТСБУ и страховщиком в сфере обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств по договорам международного страхования и управленческим кризисом в компании.

Также сообщается, что МТСБУ обратилось в Госфинуслуг с информацией о невыполнении страховщиком условий договора о сотрудничестве между МТСБУ и страховщиком в сфере обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств по договорам международного страхования и предложением провести проверку соблюдения СК «Инвестсервис» лицензионных условий осуществления этого вида страхования.

Справка УНИАН. Согласно процедурным правилам Международной системы автострахования «Зеленая карта», право эмитировать национальные страховые сертификаты «Зеленая карта» предоставляется национальными бюро страховщикам, которые соответствуют требованиям, установленным в этой стране к страховым компаниям, которые намерены реализовывать сертификаты международного страхования ответственности автовладельцев.

Согласно Уставу МТСБУ, органом управления по вопросам «Зеленой карты» является Общее собрание полных членов. Упомянутый орган управления, руководствуясь нормами Договора о сотрудничестве между МТСБУ и страховщиком в сфере обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств по договорам международного страхования МТСБУ, уполномочен принимать решения об ограничении права страховщика на заключение международных договоров «Зеленая карта».

По состоянию на понедельник, 24 октября, 15 страховщиков имеют статус полного члена МТСБУ и наделены правом эмитировать международные страховые сертификаты «Зеленая карта».