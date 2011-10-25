Эксперт: в 2015 году проникновение Интернета в Украине достигнет 75%

В 2015 году проникновение Интернета в Украине достигнет 75%, сегодня эта цифра около 35% и стабильно растет. Такой прогноз озвучила сегодня во время открытия конференции «День инвестора Центральной и Восточной Европы. Интернет-технологии и инновации 2011» (IDCEE 2011) соучредитель и управляющий директор венчурного фонда TA Venture Виктория ТИГИПКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению В.ТИГИПКО, необходимо уже сегодня формировать комфортные законодательные и административные условия для развития рынка IT-технологий, «крепкий фундамент, который даст возможность расти и прогрессировать отечественным предпринимателям».

Она считает, что IT-отрасль – это «локомотив, который может вытянуть нашу экономику», и такой вывод очевиден.

В.ТИГИПКО отметила, что уже сегодня многие украинские бизнесмены переводят бизнесы в онлайн, существует тенденция к диверсификации активов, те же явления наблюдаются и среди физических лиц. При этом ежегодный рост электронной коммерции в Украине, по ее данным, составляет 80%, и более половины пользователей Интернет совершают шоппинг в онлайн-режиме.

«А в 2015 году 10% всех покупок будут делаться с помощью Глобальной сети», - прогнозирует В.ТИГИПКО.

Говоря о конференции IDCEE, она отметила, что это мероприятие в Украине проходит второй год подряд и задача конференции способствовать развитию экосистемы венчурного инвестирования и интернет-предпринимательства в Украине.

Справка УНИАН. В конференции IDCEE 2011 принимают участие 150 стартапов из 16 стран мира: Украины, России, Беларуси, Бельгии, США, Греции, Великобритании, Франции, Венгрии, Словакии, Норвегии, Латвии, Казахстана, Польши, Македонии, Чехии. В конференции принимают участие 350 венчурных фондов, бизнес-ангелов со всего мира.

Инвестиционный фонд «TA Venture» инвестирует в перспективные интернет-проекты в Украине, России и других странах. Фонд оперирует 20 млн. долл.