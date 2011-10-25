Компания «Инком» не имеет претензий к налоговикам - ГНСУ

Компания «Инком» не имеет претензий к налоговикам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

Отмечается, что инцидент, произошедший 12 октября 2011 г. между компанией и налоговыми органами, является недоразумением, и на сегодняшний день он полностью исчерпан.

Компания «Инком» заявляет, что никакого обыска сотрудники налоговой милиции в их помещениях не проводили и никаких документов не изымали.

Недоразумение было вызвано тем, что бизнес-центр «Инком» находится в помещениях, в которых размещены другие предприятия, одно из которых и было объектом проверки со стороны налоговиков.

По сообщению пресс-службы «Инкома», сотрудники налоговых органов в своих действиях не выходили за рамки действующего законодательства.

Как сообщал УНИАН, 12 октября около 11.20 сотрудники налоговой милиции заняли здание бизнес-центра «Инком». По данным пресс-службы компании «Инком», в частности, были блокированы этажи, сотрудникам компании было запрещено выходить из здания. Сотрудникам не были предъявлены документы, на основании которых проводится обыск помещения, а только налоговые удостоверения. Обыск длился около часа.

13 октября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ дал поручение председателю Государственной налоговой службы Украины Виталию ЗАХАРЧЕНКО провести служебное расследование касательно действий налоговиков «в одном из бизнес-центров столицы» и дать им надлежащую оценку.

14 октября первый заместитель начальника налоговой милиции – начальник Главного управления налоговой милиции ГНСУ Василий КОВАЛЬ заявил, что у налоговой милиции нет претензий к деятельности компании «Инком».

В.КОВАЛЬ не подтвердил и не опроверг информацию о проверках в компании до завершения проверки по данному вопросу. «Мы уже назначили служебную также проверку по этому вопросу, информация есть, на нее надо реагировать. Проведем: виновны – накажем, невиновны – извините», - сказал он.

Справка УНИАН. Компания «Инком» – интегратор информационных технологий, имеющая 30 филиалов по всей территории Украины, а также представительства в Беларуси и Казахстане.