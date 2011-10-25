НБУ вводит в обращение монету "150-річчя діяльності українських залізниць"
19:02, 25 октября 2011Транспорт/Связь
1
Национальный банк Украины (НБУ) с 28 октября вводит в обращение памятную монету «20 років СНД». Об этом сообщается на сайте НБУ.
Изготовлена монета из нейзильбера, ее номинал - 2 гривни, тираж - 30 тыс. штук.
Нацбанк указывает, что монета «посвящена геополитическому объединению государств постсоветского пространства после распада СССР».
Также, с 28 октября НБУ вводит в обращение серебряную монету 925 пробы “150-річчя діяльності українських залізниць”.
Монета посвящена 150-летию начала деятельности украинских железных дорог - с момента прибытия из Перемышля во Львов пассажирского поезда “Ярослав”.
Номинал монеты - 20 гривень, масса - 62,2 грамма, тираж - 4 тыс. штук.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter