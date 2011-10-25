НБУ вводит в обращение монету "150-річчя діяльності українських залізниць"

Национальный банк Украины (НБУ) с 28 октября вводит в обращение памятную монету «20 років СНД». Об этом сообщается на сайте НБУ.

Изготовлена монета из нейзильбера, ее номинал - 2 гривни, тираж - 30 тыс. штук.

Нацбанк указывает, что монета «посвящена геополитическому объединению государств постсоветского пространства после распада СССР».

Также, с 28 октября НБУ вводит в обращение серебряную монету 925 пробы “150-річчя діяльності українських залізниць”.

Монета посвящена 150-летию начала деятельности украинских железных дорог - с момента прибытия из Перемышля во Львов пассажирского поезда “Ярослав”.

Номинал монеты - 20 гривень, масса - 62,2 грамма, тираж - 4 тыс. штук.