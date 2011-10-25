В Черниговской области объем пассажирских перевозок сократился на 16,5%

В Черниговской области в январе-сентябре т.г. объем грузовых перевозок вырос на 3%, вместе с тем, пассажирские перевозки сократились на 16,5%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Грузовой транспорт области в январе-сентябре 2011 года доставил заказчикам 1791,4 тыс. т грузов, что на 3% больше уровня января-сентября прошлого года. Грузооборот вырос на 4,6% и составлял 828,6 млн. т/км.

На протяжении января-сентября предприятия автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) перевезли 1743,8 тыс. т грузов, что на 7,4% больше, чем год назад. Грузооборот выполнен в объеме 828,1 млн. т/км, произошло увеличение на 13,1%.

Услугами пассажирского транспорта области воспользовались 77,7 млн. пассажиров, что составляет 83,5% уровня января-сентября 2010 года. Пассажирооборот выполнен в объеме 677,8 млн. пасс./км (88,4%).

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 52,2 млн. пассажиров (81,4% к январю-сентябрю прошлого года). Объем пассажирских перевозок, выполненный городским электротранспортом, сократился на 11,8%.

Речным транспортом в январе-сентябре 2011 года осуществлялись перевозки грузов только по внутреннему сообщению. Объемы грузовых перевозок речного транспорта составили 41,1% от уровня января-сентября 2010 года, грузооборота – 0,8%. Услугами речного транспорта с начала года воспользовались на 19,1% пассажиров больше, чем за соответствующий период прошлого года, пассажирооборот сократился на 6,5%.