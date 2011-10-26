В Мариуполе маршрутка врезалась в «Daewoo Lanos». Водитель легковика погиб

В Мариуполе Донецкой области 25 октября маршрутное такси №153, выехав на встречную полосу, врезалось в легковой автомобиль «Daewoo Lanos», водитель легковика от полученных травм скончался на месте аварии.

Как сообщила УНИАН и. о .начальника отделения профилактики Отдела ГАИ г.Мариуполя Ядвига ДРАНОВИЧ, пассажир «Daewoo» получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в одну из больниц города. Транспортное средство погибшего восстановлению не подлежит.

«Что касается перевозчика, то он не пострадал. Во время выполнения так называемого маневра в салоне находилось около 10-ти пассажиров. К счастью, все живы, однако несколько людей получили легкие телесные повреждения», – сказала сотрудник ГАИ.

По словам Я.ДРАНОВИЧ, маршрутка - микроавтобус «Богдан» - двигалась по направлению от центра города в сторону Левого берега, а легковое авто ехало в обратном направлении по своей полосе движения. Внезапно водитель маршрутного такси выехал на полосу встречного движения, вследствие чего и произошло столкновение.

Принимается решение о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.