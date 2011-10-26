На первом запуске «Циклона-4» будут присутствовать Янукович и Руссефф

Бразилиа. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и Президент Федеративной Республики Бразилия Дилма РУССЕФФ подтвердили готовность присутствовать на первом запуске украинской ракеты-носителя «Циклон-4» с бразильского космодрома Алкантара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в совместном заявлении президентов, сделанном 25 октября.

Главы государств признали прогресс в развитии этого проекта космической области и выразили уверенность, что первый запуск украинской ракеты-носителя будет успешным.

Президенты также высказались за расширение сотрудничества между Бразилией и Украиной в области исследования и мирного использования космического пространства путем осуществления новых совместных проектов.

Как сообщал УНИАН, в 2003 году Украина и Бразилия подписали договор о долгосрочном сотрудничестве по созданию ракетно-космического комплекса (РКК) «Циклон-4» для запусков космических аппаратов на круговые околоземные низкие и средние орбиты и на орбиту, переходную на геостационарную, на бразильском приэкваториальном космодроме Алкантара. Реализацию проекта осуществляет созданное в 2006 году украинско-бразильское СП «Алкантара Циклон Спейс».

Учредителями и участниками СП с украинской стороны выступают ФГИУ и НКАУ, которые действуют в интересах ГКБ «Южное» и ПО «Южмаш», с бразильской – Министерство науки и технологий и Космическое агентство Бразилии. Размер уставного капитала составляет 105 млн. дол., распределение долей – 50% на 50%.

Согласно обнародованной ранее информации, первый запуск в рамках программы был намечен на 2011 год.

В.ЯНУКОВИЧ заявил, что задержка с реализацией проекта вызвана проблемами с финансированием.