ДТП в Полтавской области: один человек погиб, 2 госпитализированы

Вчера около 15.00 в селе Большие Будища Диканьского района Полтавской области произошло столкновение трех автомобилей, в результате чего один человек погиб на месте и двое были госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в Полтавской области, столкнулись автомобили «Митсубиси», ВАЗ-21111 и ВАЗ-2107.

В результате ДТП погиб пассажир ВАЗ-21111, а водители автомобилей ВАЗ-21111 и ВАЗ-2107 были доставлены в больницу. Водитель «Митсубиси» от госпитализации отказался.