УЗ начала модернизацию тепловозов оборудованием «Дженерал Моторс»

«Укрзализныця» начала модернизацию тепловозов серии М62 силовым оборудованием «Дженерал Моторс».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ведомства.

Согласно сообщению, 25 октября в локомотивном депо «Дарница» состоялось совещание по вопросу приемочных испытаний первого модернизированного тепловоза М62 с использованием силового оборудования «Дженерал Моторс».

Как сообщил первый заместитель генерального директора «Укрзализныци» Николай СЕРГИЕНКО, стоимость модернизации М62 составляет 16,6 млн. грн. Работы выполнены в локомотивном депо Ковель Львовской железной дороги.

В интервью журналистам он сообщил, что в планах «Укрзализныци» модернизировать в ближайшее время почти сто тепловозов. При этом предполагается, что это коснется не только тепловозов М62, но и других типов.

Всего планируется модернизировать 30 тепловозов серии М62 на сумму 498 млн. грн.

«Если учесть стоимость модернизированного подвижного состава, то она должна составлять не более 40% от новой машины. Это является мировой практикой, к которой мы стремимся. Кроме того, не менее чем наполовину (после модернизации — УНИАН) должен быть увеличен срок службы от установленного заводом-изготовителем. Окупаемость углубленной модернизации составит, по нашим подсчетам, пять лет. Произойдет это не только за счет экономии топлива и масел, но и благодаря уменьшению, в частности, расходов на техническое обслуживание подвижного состава. В целом же «Укрзализныця» имеет серьезные перспективы по обновлению подвижного состава. Считаю, что есть реальные возможности осуществить то, что запланировано», - отметил Н.СЕРГИЕНКО.

По данным ведомства, в комплексную модернизацию тепловозов серии М62 с использованием силового оборудования «Дженерал Моторс» входят следующие виды работ: капитальный ремонт и модернизация экипажной части, тяговых электродвигателей с восстановлением ресурса; дефектоскопия, усиление несущих конструкций с продлением срока службы тепловоза на 20 лет; установка новой дизель-генераторной установки с микропроцессорной системой управления и диагностики; модернизация кузова и кабины машиниста; замена вспомогательного и установка дополнительного оборудования.

В результате этого удельный расход топлива на единицу перевозимого груза у модернизированного тепловоза ниже на 23,05%, а среднесуточная производительность локомотива выше на 38%; весовая норма поезда для тепловоза М62 составляет 2500 т, но при проведении испытаний вес был 3440 тонн. Экономия средств за жизненный цикл эксплуатации тепловоза составит до 4,6 млн. грн. Срок окупаемости - 5,2 года.

Справка УНИАН. Согласно разработанным «Укрзализныцей» Инвестиционным программам предусмотрена модернизация 100 локомотивов серии ЧМЭ3, 30 секций М62 и 70 секций 2М62 на протяжении 2010-2015 годов на ориентировочную сумму 4 млрд. 136,2 млн. грн. с НДС.