Убытки ПЖД от пассажирских перевозок превысили 515 млн. грн.

Общие убытки Приднепровской железной дороги (ПЖД) от пассажирских перевозок за 9 месяцев 2011 г. составили 515,3 млн. грн., в том числе в пригородном сообщении - 338,4 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

За январь-сентябрь магистраль перевезла 68,99 млн. пассажиров. Доходы от этих перевозок составили 1 млрд. 78,4 млн. грн., эксплуатационные расходы – 1 млрд. 593,7 млн. грн. За данный период ПЖД перевезла более 7,774 млн. пассажиров льготных категорий на сумму 69,303 млн. грн. При этом местные советы Днепропетровской, Запорожской областей и АР Крым компенсировали дороге 35% затрат, или 24,2 млн. грн.

По данным пресс-центра, ПЖД планирует отменить движение части пригородных электропоездов с недостаточной загруженностью пассажиров, а при увеличении пассажиропотока оперативно назначать новые поезда на этих направлениях.

Руководство дороги намерено сотрудничать с органами местной власти в вопросах определения потребности в пригородных маршрутах. Также местным властям будет предложено участвовать в паевом приобретении нового подвижного состава и компенсировать льготный проезд пассажиров.