Крюковскому ВСЗ разрешили производство новых вагонов-хопперов

21 октября 2011 года межведомственная комиссия, заседания которой проводились на ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг. Полтавская обл.) с 19 по 21 октября, разрешила серийное производство вагонов-хопперов моделей 19-7017-05 и 19-7017-06 на предприятии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Вагон модели 19-7017-05 предназначен для бестарной перевозки минеральных удобрений и других не слеживающихся коррозионно-активных сыпучих грузов, а вагон модели 19-7017-06 предназначен для бестарной перевозки зерна и аналогичных не слеживающихся сыпучих пищевых продуктов, требующих защиты от атмосферных осадков.

Оба вагона имеют одинаковое конструктивное выполнение и технические характеристики: грузоподъемность (71 тонна) и объем кузова (96 кубических метров). Отличие заключается лишь в специализации и сроках службы. Кроме того, бункеры вагона для минеральных удобрений модели 19-7017-05 выполнены из нержавеющей стали, т. к. предназначены для работы в агрессивных средах.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

В 2010 году завод произвел 9090 грузовых вагонов.