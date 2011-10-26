Чистый убыток «Укртелекома» за 9 месяцев составил 210 млн. грн.

Чистый убыток «Укртелекома» за три квартала 2011 года составил более 210,16 млн. грн. (по сравнению с убытком за три квартала 2010 года в 62,65 млн. грн.).

Об этом говорится в финансовом отчете компании, опубликованном Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

При этом в третьем квартале 2011 года «Укртелеком» получил прибыль в размере более 5,2 млн. грн., а основная часть убытка компании за отчетный период приходится на 1 квартал 2011 года - 200,23 млн. грн., во 2 квартале 2011 года убыток составил почти 15,2 млн. грн.

Общий объем доходов компании (с НДС) от всех видов деятельности за три квартала 2011 года составил 6005,9 млн. грн., что на 12 млн. грн., или на 0,2%, меньше аналогичного периода в прошлом году. Чистый доход компании (без учета НДС и других отчислений) за отчетный период составил 5 059,5 млн. грн.

Основная доля доходов компании за три квартала 2011 года пришлась на оказание услуг городской телефонной связи, от которой получено 2 264,2 млн. грн. (удельный вес в структуре доходов компании – 37,7%). От оказания услуг междугородней и международной телефонной связи за отчетный период получено 1 925,4 млн. грн. дохода (удельный вес в структуре доходов компании - 32,1%.), от услуг компьютерной связи компания получила 1 107,5 млн. грн. дохода (удельный вес в структуре доходов компании - 18,4%). Общая сумма экспорта услуг компании в отчетном периоде составила почти 510,7 млн. грн., удельный вес в общем объеме продаж - 8,5%. На остальные виды услуг пришлось менее 4% доходов компании.

Справка УНИАН. Компания «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Количество абонентов фиксированной телефонной связи составляет более 10,2 млн., широкополосного Интернета – более 1,1 млн. чел. Компания также предоставляет услуги мобильной связи.

Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%, остальные акции принадлежат 61 170 физическим и юридическим лицам.