РФ будет создавать новые самолеты, а не модернизировать старые – президент ОАК

Москва. Россия будет делать акцент на создании новых самолетов с использованием композитов, а не модернизации существующих самолетов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на форуме «RUSNANOTECH-2011» в Москве сказал президент «Объединенной авиастроительной корпорации» России (ОАК) Михаил ПОГОСЯН.

«Я хочу сказать, это в основном перевернутая страница (проекты, которые запускались в 80-е годы – УНИАН). Можно модернизировать эти самолеты, но если мы начнем внедрять в эти продукты композиционные материалы, то нужно по-другому проектировать эти самолеты. Композитное крыло - это не копия металлического крыла… Путь инвазионного развития старых самолетов имеет лимиты», - отметил он.

«Если ты не овладел современными технологиями производства, проектирования конструкции из композиционных материалов, то, по сути, в перспективе потеряешь позиции конкурентоспособного игрока», - сказал М.ПОГОСЯН.

Он подчеркнул, что сейчас РФ делает акцент на двух основных проектах в гражданской авиации – «Сухой Суперджет-100», где 10% композиционных материалов, а также перспективный среднемагистральный самолет МС-21.

По словам президента АОК, только с помощью инновационных решений можно противостоять мировым рынкам Boeing и Airbus.

Он отметил, что эти два концерна, используя заделы, полученные за последние 20 лет, очень «аккуратно» внедряют инновации и идут по пути модернизации существующих авиационных комплексов за счет использование новых двигателей.

М.ПОГОСЯН подчеркнул, что РФ такой путь не подходит из-за отсутствия модернизационной базы.

Он отметил, что России нужно изменить структуру авиастроительной отрасли, которая сложилась за последние 20 лет. Так, РФ имеет сильно развитый сегмент - военное самолетостроение. Однако развитие авиастроения в мире определяет не военное авиастроение, а гражданская авиационная техника.

«На сегодняшний день 75% рынка – это гражданская авиационная техника, и только 25% - рынок военной техники», - сказал М.ПОГОСЯН.

Справка УНИАН. ОАО «ОАК» создано в соответствии с указом президента РФ в 2006 г. «Об открытом акционерном обществе «Объединенная авиастроительная корпорация».

Приоритетными направлениями деятельности ОАК и входящих в корпорацию компаний, являются: разработка, производство, реализация, сопровождение эксплуатации, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация, ремонт и утилизация авиационной техники гражданского и военного назначения.

Уставный капитал корпорации составляет 201,93 млрд. рублей.

В состав ОАК входят АХК «Сухой», внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт", лизинговая компания "Ильюшин Финанс", НПК "Иркут", Комсомольское-на-Амуре авиационное объединение им Ю.А.Гагарина, межгосударственная авиастроительная компания "Ильюшин", Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", Новосибирское авиационное производственное объединение им Чкалова, ОАО "Туполев", Финансовая лизинговая компания, ОАО "ВАСО" и др.

ОАО «ОАК» и украинская ГАК «Антонов» являются учредителями ООО «ОАК – Антонов» на паритетной основе: 50% доли совместного предприятия находится в собственности российского партнера, 50% доли – украинского.