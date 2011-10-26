В Белой Церкви с 21 октября из-за аварии не ходят троллейбусы

В городе Белая Церковь Киевской области с 21 октября из-за аварии не ходят троллейбусы.

Об этом УНИАН сообщили в городском троллейбусном парке.

"В ночь с 21 на 22 октября большая грузовая машина оборвала троллейбусные электропровода, и сейчас по всему городу прекращено троллейбусное движение. Мы ведем ремонтные работы, но не можем сказать, когда движение троллейбусов будет возобновлено", - сказал сотрудник троллейбусного парка.

В городе с 200 тыс. населения троллейбус является единственным видом общественного транспорта, который предоставляет льготные услуги малообеспеченным категориям граждан.

Как стало известно УНИАН от жителей города, в эфире местной радиостанции городской председатель Василий САВЧУК заявил, что маршрутные автобусы, принадлежащие частным компаниям, на время ремонта троллейбусных линий должны бесплатно перевозить граждан льготных категорий. Вместе с тем, водители автобусов отказываются это делать.

"Я не верю в то, что наши перевозчики не возят льготные категории граждан, потому что и до этого с ними велся разговор, и в договорах с ними это прописано. И тем более - после того, как произошла эта авария на троллейбусной линии, мы собрали всех автоперевозчиков, и они обязаны были без сбоев возить льготные категории граждан", - заявил заместитель городского председателя Белой Церкви Геннадий ДЖЕГУР.

Он подчеркнул, что все льготники в связи с аварией на троллейбусных линиях "пользуются услугами автомобильных перевозчиков на бесплатной основе, на основе действующего законодательства Украины".

"Мы максимально прилагаем все усилия, чтобы в самые сжатые сроки эту проблему решить. Сейчас мы заказываем все необходимые материалы, чтобы возобновить движение троллейбусов", - подчеркнул Г.ДЖЕГУР.