"Укртелеком" объясняет ухудшение своего финансового состояния низкими тарифами и спецсвязью

На ухудшение финансового состояния и убыточность ПАО "Укртелеком" влияют низкие тарифы и наличие филиала специализированной связи.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, опубликованном Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Как отмечается в отчете, компанией предоставляются универсальные услуги связи по убыточным тарифам. Кроме того, уменьшение объемов доходов от услуг связи обусловлено сокращением объемов исходного трафика по всем направлениям по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 16,8%. В то же время, частично уменьшение доходов от падения трафика компенсировано за счет повышения тарифов на услуги местной телефонной связи, которое в два этапа в 2011 году осуществила НКРС (с 1 мая 2011 года – 1 этап и с 1 сентября 2011 года – ІІ этап) – прирост доходов от услуг местной телефонной связи от повышения тарифов по итогам 9 месяцев 2011 года составил 142 млн. грн.

В компании также отметили, что на ее убыточность влияет нерешенный вопрос выделения из состава компании филиала специализированной связи и создания на его базе государственного казенного предприятия «Укрспецзв’язок». Это, по данным компании, позволило бы уменьшить убытки за 9 месяцев 2011 года на 53,5 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, чистый убыток "Укртелекома за три квартала 2011 года составил более 210,16 млн. грн. (за аналогичный период 2010 года - 62,65 млн. грн.

Справка УНИАН. Компания "Укртелеком" – крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Количество абонентов фиксированной телефонной связи составляет почти 9,9 млн. абонентов, широкополосного Интернета – более 1,2 млн. человек. Компания также предоставляет услуги мобильной связи.

Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%, остальные акции принадлежат 61 098 физическим и юридическим лицам.