Количество абонентов ШПД «Укртелекома» выросло на 11%

Количество абонентов широкополосного доступа в Интернет (ШПД) компании «Укртелеком» за 9 месяцев 2011 года (по отношению к началу года) выросло на 11,2%, или на 126,9 тыс., и достигло 1,26 млн.чел.

Об этом говорится в финансовом отчете компании, опубликованном Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

По данным компании, в ІІІ квартале 2011 г. начато расширение емкости сети ШПД на основе технологии ADSL еще на 159 тыс. портов.

В то же время, количество основных телефонных аппаратов, установленных у абонентов «Укртелекома» продолжает сокращаться и по состоянию на 1 октября 2011 года их количество составляло 9,88 млн. номеров, против 10,13 млн. на начало 2011 года.

При этом количество основных телефонных аппаратов городской связи составило 8,316 млн. ед. (падение по сравнению с 1 полугодием 2011 года на 95 тыс.), сельской связи – 1,565 млн. ед. (падение по сравнению с 1 полугодием 2011 года на 12 тыс.).

Количество абонентов мобильной связи выросло по сравнению с началом года на 66,2 тыс. и по состоянию на 1 октября 2011 г. составляло 697,3 тыс. абонентов.

Справка УНИАН. ПАО «Укртелеком» – крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Чистый убыток «Укртелекома» за три квартала 2011 года составил более 210,16 млн. грн., общий доход компании (с НДС) от всех видов деятельности - 6005,9 млн. грн.

Основным акционером компании является ООО ЕСУ (принадлежит австрийской компании EPIC) – 92,79%, остальные акции принадлежат 61 098 физическим и юридическим лицам.