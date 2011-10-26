ПЖД меняет график движения поездов на участке Симферополь-Севастополь

На Приднепровской железной дороге произошли изменения в графике движения отдельных поездов в связи с проведением среднего ремонта пути на участке Симферополь-Севастополь.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба ПЖД.

В частности, поезд № 40/39 (Севастополь-Киев) отправлением из Севастополя 24-29, 31 октября, 1-3 ноября будет отправляться из Симферополя, на участке Севастополь-Симферополь движение отменяется. Поезд № 40/39 (Киев-Севастополь) отправлением из Киева 23-28, 30, 31 октября, 1, 2 ноября будет курсировать до Симферополя, на участке Симферополь-Севастополь движение отменяется.

Поезд № 18 (Севастополь-Москва) отправлением из Севастополя 31 октября, 1-3 ноября будет отправляться из Симферополя, на участке Севастополь-Симферополь движение отменяется. Поезд № 17 (Москва-Севастополь) отправлением из Москвы 30, 31 октября, 1, 2 ноября будет курсировать до Симферополя, на участке Симферополь-Севастополь движение отменяется.

Как отмечается в сообщении, пассажиры заранее были проинформированы об этих временных неудобствах, а также альтернативных способах добраться до необходимых им пунктов следования.