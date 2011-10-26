«Укртранснафта» за 9 месяцев увеличила прибыль на 57%

ОАО «Укртранснафта» в январе-сентябре увеличило чистую прибыль на 56,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 397,104 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В январе-сентябре «Укртранснафта» сократила чистый доход на 5,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года, - до 1 млрд. 77,283 млн. грн., а также сократила валовой доход (выручку) от реализации на 7,0% - до 1 млрд. 186,520 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году «Укртранснафта» сократила чистую прибыль на 62,2% по сравнению с 2009 годом - до 195,821 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Укртранснафта» НАК «Нафтогаз Украины» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.