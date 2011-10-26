ПЖД до мая завершит первый этап внедрения скоростного движения

Первый этап программы внедрения скоростного движения на Приднепровской железной дороге будет введен к маю 2012 года, сообщает УНИАН пресс-служба ПЖД.

Согласно сообщению, переход на дневные поезда будет осуществляться постепенно, на протяжении 2012-2013 годов, и не будет предусматривать полной отмены ночных поездов, которые сохранятся на маршрутах протяженностью более 500 километров. Одновременно ночные поезда должны будут сократить до минимума простои в пунктах оборота, чтобы эффективно использовать подвижной состав. К примеру, предполагается, что поезд № 7980 будет дважды в сутки оборачиваться по маршруту Днепропетровск-Киев, а не один раз, как сегодня.

Согласно сообщению, в рамках программы скоростного движения на новые, более комфортные поезда будут заменены поезда рейсов № 165/166 и № 167/168 сообщением Днепропетровск-Киев.

Как отмечают на ПЖД, кроме того, за счет отмены отдельных остановок поездов (таких, где за полгода садится несколько пассажиров) и сокращения времени стоянок будет увеличена средняя скорость поездов.

Также на ПЖД планируют отменить и часть малонаселенных пригородных электропоездов. «Эта отмена не будет окончательной: если пассажиропоток в определенных направлениях будет расти, то оперативно будут назначать новые поезда. В этих вопросах магистраль готова к сотрудничеству с органами местной власти, которые должны определиться с региональными потребностями пригородных пассажирских перевозок и готовностью участвовать в долевом приобретении нового подвижного состава для железной дороги, компенсациях проезда льготных пассажиров», - отмечается в сообщении.

Реформирование сферы пассажирских перевозок должно перевести их на более высокие, европейские стандарты и решить проблему их убыточности. При этом отмечается, что «руководство Приднепровской железной дороги, следуя общему курсу «Укрзализныци», определило своим приоритетом сохранение трудовых коллективов всех структурных подразделений магистрали. Приднепровская железная дорога совместно с ведомственными профсоюзами рассматривают варианты трудоустройства на родном предприятии, а при необходимости переквалификации тех работников, которые будут высвобождаться в процессе его реструктуризации". "Ни один человек не будет сокращен или трудоустроен без учета его пожеланий, образования и практического опыта», - отмечается в сообщении.